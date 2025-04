VINGANÇA

Jovem é preso após forjar o próprio sequestro para incriminar sogro na Bahia

Polícia suspeitou de farsa porque suposta vítima estava bem nutrida e hidratada

Um homem de 18 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (9) em Senhor do Bonfim, no Centro-Norte baiano, acusado de forjar o próprio sequestro. O objetivo era incriminar o sogro e familiares da sua companheira. >

O caso começou a ser investigado quando o jovem procurou a 1ª Delegacia Territorial para registrar um boletim de ocorrência e informou que havia sido libertado de um cativeiro, onde estava há cerca de cinco dias. Segundo ele, homens armados o sequestraram, a mando do seu sogro, no último sábado (5). Ele afirmou ainda que ficou amarrado no local sob a mira de armas de fogo e somente na quarta a sua companheira o libertou.>