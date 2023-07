Jovem é vítima de estupro coletivo no interior da Bahia

Uma jovem de 23 anos foi vítima de um estupro coletivo, na cidade de Planaltino, no sudoeste da Bahia. O crime teria acontecido há cerca de um mês, mas só foi registrado na terça-feira (18).



Segundo informações da Polícia Civil, a vítima informou que cinco pessoas estariam envolvidas no crime, que ocorreu em uma casa abandonada. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Planaltino.



O crime aconteceu na zona rural. A vítima foi amarrada, espancada e estuprada, segundo informações da TV Bahia. Um dos suspeitos de cometer o crime seria filho de um vereador do município.