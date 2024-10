VIOLÊNCIA

Jovem indígena é morto a facadas na Bahia

Vítima estava bebendo com duas pessoas, quando foi esfaqueado por uma delas

Um jovem indígena, de 20 anos, foi morto a facadas na zona rural do município de Alcobaça, no sul da Bahia. O suspeito foi preso em flagrante após ser encontrado próximo ao corpo.

A vítima foi identificada como Itapurunan Rodrigues da Silva. De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que a vítima estava bebendo com mais duas pessoas quando uma delas desferiu os golpes usando um facão. O corpo da vítima foi encontrado no último sábado (19), na comunidade Pau da Garrafa.