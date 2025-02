FORMOSA

Jovem morre ao bater motocicleta e ser atropelado por caminhão na Bahia

Del Hivinis Souza dos Santos dirigia no Centro da cidade quando bateu contra a lateral de um caminhão de grande porte

Um jovem, de 24 anos, morreu em um acidente de moto em Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (5). >

Segundo a TV Oeste, Del Hivinis Souza dos Santos dirigia no cruzamento da rua Anatácio Dias dos Santos com a Avenida Duque de Caxias, no Centro da cidade, quando bateu contra a lateral de um caminhão de grande porte.>