ACIDENTE

Jovem morre após ser atropelado por micro-ônibus escolar no interior da Bahia

Ao desviar de uma vaca, o ônibus escolar acabou colidindo com uma pessoa, que veio a falecer

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 20:14

Gilson Neves Batista morreu após ser atropelado por ônibus escolar em Paramirim Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 20 anos morreu após ser atropelado por um micro-ônibus escolar no Povoado do Grama, em Paramirim. O caso aconteceu durante a noite desta quarta-feira (15). O veículo faz parte da frota própria do município, da linha Caminho da Escola.

O veículo em questão se deslocava para buscar alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a Escola Rural do Grama, quando, por volta das 18h40, se deparou com animais na estrada. Ao desviar de uma vaca, acabou colidindo com uma pessoa, que veio a falecer. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, a vítima foi identificada como Gilson Neves Batista.

Em nota, a Prefeitura de Paramirim lamentou o acidente e informou que o ônibus é novo e está com a revisão em dia. O motorista que conduzia possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dirigia em velocidade reduzida e permitida

“Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossos sentimentos e solidariedade a todos os familiares e amigos da vítima, bem como ao motorista, que está muito abalado com a situação. Estamos em contato com as autoridades de segurança que estão avaliando o acidente. Comunicamos também que estamos prestando todo o apoio necessário”, diz o posicionamento.