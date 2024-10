TIROTEIO

Jovem morre em confronto com a PM no nordeste baiano

O suspeito, identificado como Luciano Brito Montalvão, foi baleado no bairro Tanque Velho

Um jovem de 21 anos morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) em Uauá, no nordeste baiano, na manhã desta sexta-feira (11). O suspeito, identificado como Luciano Brito Montalvão, foi baleado no bairro Tanque Velho.