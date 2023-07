Jovem que desapareceu em Trancoso ao ir aos Correios é achada morta

A jovem Amanda Santos Oliveira, 21 anos, que estava desaparecida desde maio no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, foi encontrada morta nessa quarta-feira (5). O corpo da jovem foi encontrado após a prisão do suspeito do crime.



Segundo informações da Polícia Civil, o crime foi extorsão com restrição de liberdade com resultado morte. O celular da vítima, que havia sido vendido pelo autor, também foi recuperado.



Em depoimento à polícia, o homem contou que ofereceu uma carona a Amanda quando ela estava a caminho dos Correios de Trancoso e a jovem aceitou. Amanda tinha R$ 2 mil em uma conta bancária, ele a levou até uma região de mata e a obrigou a fornecer a senha do aplicativo do banco, ela se recusou passar a informação, e o homem a matou, segundo informações da TV Santa Cruz.