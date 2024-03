FEIRA DE SANTANA

Jovens são mortas a tiros dentro de casa na Bahia; grupo de homens teria invadido residência

Três mulheres foram mortas a tiros depois de chegar em casa na madrugada desta terça-feira (26), no bairro Aviário, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, um grupo de homens invadiu a residência e atirou nas jovens. Elas foram encontradas mortas dentro do banheiro da residência.

As vítimas foram identificadas como Jaqueline Cruz de Jesus, de 29 anos, Ana Beatriz dos Santos dos Santos, de 19, e Sara Victória Brito Salomão, 15.

A Delegacia de Homicídios (DH) do município investiga o caso para identificar autoria e motivação do triplo homicídio. Dois celulares foram apreendidos no local e encaminhados à perícia.