CRIME

Juazeiro registra três mortes por arma de fogo em menos de 24 horas

Os crimes ocorreram entre a noite do sábado (4) e o domingo (5)

Vitor Rocha

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 20:16

Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro Crédito: Divulgação

A cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, foi palco de três homicídios a tiros em menos de 24 horas. Os crimes ocorreram entre a noite do sábado (4) e o domingo (5), em diferentes localidades do município. Perícias e remoções dos corpos já foram solicitadas pelas autoridades.

O primeiro caso aconteceu na BR-407, na zona rural da cidade, no sábado. Leandro da Conceição Santos, de 19 anos, foi atingido por disparos feitos por um homem que passou em um carro preto e fugiu em seguida, segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Civil.

Já no domingo à tarde, no bairro Antônio Conselheiro, Técio Cláudio Barros dos Santos Júnior, de 18 anos, foi morto após se envolver em uma briga horas antes. Ainda não se sabe quem atirou na vítima, mas câmeras de segurança serão utilizadas para auxiliar nas investigações. O jovem utilizava uma tornozeleira eletrônica no momento do ocorrido.