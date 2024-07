'PONTA DO ICEBERG'

Juízes são afastados por corrupção e agiotagem no sul da Bahia

Três juízes foram afastados das atividades por suspeita de corrupção na comarca de Porto Seguro e de Trancoso, no sul da Bahia. Eles são suspeitos em uma investigação que envolve grilagem de terras e agiotagem. As informações são do colunista Robson Bonin, da Veja.