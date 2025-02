SALVADOR

Jurado famoso rouba a cena e canta no Fórum Ruy Barbosa; veja quem foi

Encerramento das audiências esta semana contou com conhecido vocalista baiano

Tharsila Prates

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 12:50

Apresentação em pleno Tribunal do Júri Crédito: Reprodução

Conhecidíssimo vocalista do Cortejo Afro e da banda da Aboca, compositor, ator e dançarino, técnico auxiliar de montagem no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) já em vias de se aposentar, Portella Açúcar, agora, roubou a cena no Fórum Ruy Barbosa. >

Convocado para jurado na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador esta semana, ele cantou Coração de Estudante, de Milton Nascimento, em plena sala de audiência, no encerramento dos trabalhos. Foi gravado e bombou nas redes sociais.>

Foi a primeira vez que ele atuou como jurado em audiências: o de uma mulher e o de um homem, réus por homicídio e ambos inocentados.>

A pergunta de praxe do juiz para ambientar os jurados é: “Faz o que da vida?”. E Portella: “Eu canto.” “Cante aí”. E o artista logo deu uma palhinha. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira não perdeu tempo e pediu: “Guarde”, como que vislumbrando o encerramento da sexta-feira (31).>

Dedicado, Portella esteve no Fórum entre os dias 21 e 31 deste mês, ouvindo tudo atentamente, prestando atenção não só nos colegas jurados, como nos réus e nas famílias dos envolvidos, que acompanhavam a tudo, aflitos.>

“Tratam a gente como rei [no Fórum]. Gostaram de me ouvir cantar e pediram de novo. Escolhi Coração de Estudante, porque a mensagem é linda. As pessoas todas estavam muito ansiosas. Para terminar, larguei: ‘Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda. Deve estar dentro do peito...’”, relembra.>