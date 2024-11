HABEAS CORPUS

Justiça concede liberdade a médico condenado por injúria racial na Bahia

Obstetra foi sentenciado a 4 anos e 2 meses de prisão

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 12:18

Médico chegou a ser levado para Conjunto Penal de Itabuna Crédito: Reprodução/TV Bahia

O médico obstetra Luís Leite, condenado por crime de injúria racial, recebeu um habeas corpus na segunda-feira (4) e responderá em liberdade. O morador de Itabuna, no sul da Bahia, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão e estava detido no Conjunto Penal do município.

A previsão é de que ele seja solto nesta terça-feira (5), segundo reportagem da TV Bahia. A reportagem procurou o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) para ter atualização do caso, mas o órgão não localizou a decisão.

Segundo o processo, o médico Luiz Leite afirmou que uma servidora de uma clínica, que é uma mulher negra, era bonita "por ter sangue branco".



Anteriormente, o médico chegou a responder em liberdade por ter pago uma fiança de R$ 14 mil após prisão em flagrante em fevereiro deste ano. Em outubro, Luís foi condenado e preso novamente.

Ele cometeu o crime, equiparado ao crime de racismo, contra uma auditora que prestava serviços para a Secretária de Saúde do Estado na Maternidade Otaciana Pinto, mesma clínica em que Luís trabalhava.

O que é injúria racial?

A Injúria racial é um crime que consiste em ofender uma pessoa de forma direcionada, com base em características como raça, cor, etnia, religião ou origem. O crime está previsto no artigo 140, inciso 3º, do Código Penal brasileiro.