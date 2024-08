ABUSO SEXUAL

Justiça concede visita assistida a dono de academia denunciado por ex por suposto abuso à filha

O caso do dono de uma academia de tênis em Salvador que foi denunciado pela ex por supostamente abusar sexualmente da própria filha , de 3 anos, ganhou mais um capitulo. Após a denúncia ganhar espaço nas redes sociais e ser reaberta pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), a Justiça negou a medida protetiva da criança, solicitada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e concedeu visitas assistidas por 14h semanais entre o genitor e a menina.

As informações foram confirmadas pela mãe da garota, a fonoaudióloga Tamires de Sousa Reis. A decisão judicial será recorrida. "A luta continua. Vou continuar lutando pela minha filha até o fim. O que me deixa mais estarrecida é que temos relatório psicológico, das psicólogas que acompanham minha filha informando e descrevendo o comportamento dela todas as vezes que ela tem contato com o pai. Ela fica irritada, agressiva, se automutila", desabafou. Ela ainda reclamou que recebeu depoimentos na escola sobre o comportamento da criança, mas as informações não foram relatadas no processo.