ENTENDA

Justiça determina suspensão das atividades de parque aquático em famoso destino baiano

Decisão foi tomada na segunda-feira (10)

A Justiça Federal de Eunápolis determinou a suspensão das atividades empresariais do Arraial d'Ajuda Eco Parque, localizado em Porto Seguro, no sul da Bahia. Uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público Federal (MPF), aponta para irregularidades ambientais do equipamento privado. >

As atividades não devem ser retomadas até que as obrigações de readequação ambiental estabelecidas em sentença anterior sejam cumpridas. A sentença original condenou os réus Arraial d'Ajuda Eco Parque Ltda. e Cirne Empreendimentos e Participações Ltda. a recuar os muros de contenção em 2 metros, diminuir sua altura para 0,5 metro e concluir rampas de acesso conforme exigências do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). >