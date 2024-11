INDÚSTRIA QUÍMICA

Justiça homologa plano de recuperação da Unigel

Com decisão, a empresa inicia a implementação do plano aprovado, que prevê nova captação de recursos e desalavancagem da Companhia

Donaldson Gomes

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 16:59

Unigel possui unidades no Polo Industrial de Camaçari Crédito: Divulgação

A Unigel, que possui uma unidade no Polo Industrial de Camaçari, anunciou nesta terça-feira (dia 12) que obteve o deferimento do seu plano de recuperação extrajudicial (Plano RE). O processo, que já tinha sido protocolado com a adesão da maioria dos credores abrangidos, agora foi aprovado pela Justiça perante a 2ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo (SP).

A partir da homologação, a empresa inicia a implementação do plano aprovado, que prevê a reestruturação dos créditos abrangidos – cerca de R$ 4 bilhões –, com a emissão de novos instrumentos financeiros em troca do cancelamento das dívidas atuais.

O plano prevê ainda a captação de nova linha de crédito de US$120 milhões com vencimento em 2027, bem como o aperfeiçoamento da estrutura de governança do Grupo Unigel.

Segundo André Gaia, CFO e diretor de Relações com Investidores da Unigel, a decisão consolida o processo de retomada da empresa de forma sustentável. “O deferimento em favor da companhia legitima o processo do ponto de vista judicial, além de demonstrar o entendimento e colaboração da maioria dos nossos credores em meio à negociação dos últimos meses. Com a entrada de capital e a reorganização financeira em curso, teremos aumento da liquidez e redução de alavancagem, permitindo à Unigel seguir com sua estratégia de negócios juntamente com seus colaboradores e stakeholders em geral, os quais foram fundamentais durante todo o processo”, comenta.

A consumação do Plano RE está sujeita ao cumprimento das condições de eficácia neles previstas e à confirmação dos mesmos pelo Tribunal de Insolvências de Nova York.

“Nova Unigel”

Com o cenário desafiador imposto pelo excesso de capacidade global e elevados custos de matéria-prima local, a Unigel aposta em uma retomada gradativa dos seus negócios em linha com a melhoria do ciclo petroquímico.

Segundo o CEO da companhia, Roberto Noronha Santos, a Companhia seguirá priorizando os negócios de Químicos e a conclusão de projetos estratégicos, conforme previsto em seu plano de negócios. “Quando falamos de operação, focaremos nas cadeias de estirênicos, produtos para mineração e plásticos, priorizando sempre o mercado nacional, além da conclusão do nosso projeto de ácido sulfúrico, cujo início da operação está projetado para o segundo semestre de 2025”, declara.

Fundada em 1966, a Unigel está estrategicamente localizada no Brasil, nos estados da Bahia, Sergipe e São Paulo. Tem posição de liderança em estirênicos, acrílicos e fertilizantes nitrogenados se consolidando como uma das maiores empresas químicas da América Latina e maior fabricante de fertilizantes nitrogenados do país.