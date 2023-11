Justiça nega pedido de ex-prefeito de Canavieiras para voltar ao cargo

Clóvis Roberto Almeida, ex-prefeito de Canavieiras. Crédito: Divulgaçao

O ex-prefeito de Canavieiras, Clóvis Roberto Almeida, teve o pedido para retornar ao cargo de chefe do Poder Executivo do município negado pela Justiça. Nesta segunda-feira (27), o desembargador Cássio José Barbosa Miranda, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), indeferiu um pedido feito por Clóvis, cassado pela Câmara Municipal no último dia 1⁰.



Clóvis Roberto Almeida tinha interposto um Agravo de Instrumento no TJ-BA diante da negativa do magistrado de Canavieiras, Bruno Dantas, de determinar o seu retorno ao cargo.

Segundo o desembargador, “não se vislumbra, no recurso, as hipóteses de cabimento para o deferimento da liminar pleiteada que determinaria o retorno do ex-gestor ao cargo”. De acordo com o desembargador, “na hipótese versada, a decisão apresenta fundamento plausível para o indeferimento do pedido de liminar, que adoto e faço integrar a esta decisão".

De acordo com o advogado da Câmara Municipal de Canavieiras, Thiago Santos Bianchi, “em mais uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça se confirma a lisura com que o Poder Legislativo tratou a denúncia apresentada que culminou na cassação do mandato do ex-prefeito”.