POLÍTICA

Kiki Bispo ironiza Geraldo Jr.: 'diz que quer debater a cidade, mas foge na primeira oportunidade'

Vice-governador da Bahia e pré-candidato a prefeito de Salvador alegou falta de espaço na agenda e declinou do convite

Líder do governo na Câmara de Vereadores de Salvador, Kiki Bispo (União Brasil) ironizou nesta terça-feira (25) a ausência do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) na sabatina com os pré-candidatos a prefeito da capital baiana organizada pelo UOL e pelo jornal Folha de S. Paulo, na semana passada. O emedebista alegou falta de agenda.