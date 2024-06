ESPORTES

Kits da Ultramaratona da Independência 2024 serão entregues neste sábado (29)

A entrega vai até segunda-feira (1) na Loja Lupo do Shopping Barra

Os kits para os participantes da Ultramaratona da Independência 2024 serão entregues neste sábado (29), das 9h às 20h, e segue até a segunda-feira (1º), das 9h às 16h, na loja da Lupo, no 1º piso do Shopping Barra.

Cada participante receberá um número de peito com chip de cronometragem, alfinetes, camiseta, sacola e medalha de participação que será entregue após a finalização da prova.

A Ultramaratona terá início às 18h da segunda (1º), com término às 6h da terça-feira (2), no Parque dos Ventos, na Boca do Rio. Uma das novidades deste ano é o acréscimo de categorias para 6h de prova, além da tradicional prova de 12h, que pode ser corrida na modalidade solo, em dupla, quarteto ou sexteto, dentro de uma dinâmica de revezamento e o tempo mínimo de 2h, exclusivo para corredores solo.