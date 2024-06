MODIFICAÇÃO

Trânsito terá alterações em diferentes bairros de Salvador entre sexta (28) e terça (2)

Eventos cívicos, religiosos, esportivos e comemorativos motivaram a mudança

Da Redação

Publicado em 27 de junho de 2024 às 17:20

Barreiras da Transalvador ocorrerão em diversos bairros da capital Crédito: Bruno Concha/Secom

O trânsito de Salvador sofrerá alterações entre sexta-feira (28) e terça-feira (2). Diversos bairros terão mudanças para a realização de eventos cívicos, religiosos, esportivos e comemorativos.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estará prestando apoio para garantir a segurança viária e a organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

28 de junho

Passeata da Padroeira Nossa Senhora dos Alagados

A passeata provocará a interdição progressiva do tráfego de veículos no bairro dos Mares, a partir das 19h30 do dia 28 de junho (sexta-feira), na faixa à direita nas vias do Largo dos Mares, com saída na Igreja Nossa Senhora dos Mares, Rua do Uruguay, Rua Boa Vista, Rua Luiz Régis Pacheco, e chegada na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados.

Arrastão do Psirico

No bairro do Engenho Velho de Brotas, o Arrastão do Psirico provocará a interdição progressiva do tráfego, na próxima sexta-feira (28), a partir das 19h, em uma faixa da Rua Maria Felipa (saída Padaria Nova Ondina), Rua Almirante Alves Câmara, Rua Padre Luiz Figueira (chegada no Final de Linha). As barreiras serão instaladas a partir das 18h nas ruas Almirante Alves Câmara / Av. Laurindo Régis e Av. Vasco da Gama / Rua Vila América.

29 de junho

Festa de São Pedro

No sábado (29), haverá interdição progressiva do tráfego de veículos no Centro da Cidade, para realização do evento, a partir das 15h, na faixa à direita das seguintes vias na Praça da Piedade, com saída na Paróquia de São Pedro, seguindo pela Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, Praça da Piedade, até a chegada na Paróquia de São Pedro. Das 15h às 17h, o tráfego será totalmente na Praça da Piedade, no trecho compreendido entre Av. Sete de Setembro e a Rua Direita da Piedade.

30 de junho

LIVE RUN - XP Salvador

Haverá alterações no trânsito entre os bairros da Pituba e Piatã, para a realização de evento esportivo, no próximo domingo (30). As mudanças serão iniciadas a partir das 5h, com desvio do tráfego na Av. Octávio Mangabeira, no retorno em frente ao McDonald's, para o Costa Azul.

A partir das 5h45, há previsão de desvio também na Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, no trecho da Terceira Ponte, Jaguaribe. Já na Av. Prof. Pinto de Aguiar, os veículos serão desviados, também às 5h45, em frente à Paris Delicatessen, no sentido da Av. Ibirapitanga. No mesmo horário, o fluxo será desviado para a Av. Simon Bolivar, no sentido Orla, para o Stiep.

Interdições ocorrerão, das 5h às 10h, na Via Célia Fontenele e na Av. Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, na faixa à direita, entre a Praça Nossa Senhora da Luz e o Jardim de Alah e, no sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o retorno após o Sesc Piatã. Também na orla, das 6h às 8h, sentido Itapuã, a interdição será na faixa à direita entre o retorno após SESC Piatã e a Praça Piatã.

Opções de tráfego - Os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 05h às 10h, terão como opção de tráfego o retorno em frente ao McDonald's, Rua Arthur de Azevedo Machado / Costa Azul, Rua Edistio Pondé, Av. Tancredo Neves, Av. Luis Viana Filho, Av. Professor Pinto de Aguiar, Av. Ipitanga, Av. Tamburugy, Rua Rio Trobogi, Av. Orlando Gomes, Av. Octávio Mangabeira.

1 e 2 de julho

Ultramaratona da Independência da Bahia

A via Célia Fontenelle, que fica ao fundo do Centro de Convenções, na Boca do Rio, será interditada ao tráfego de veículos das 18h de sábado (1º) às 6h de domingo (2), para a realização da Ultramaratona da Independência da Bahia. Uma barreira será montada pela Transalvador na via, ao lado do Centro de Convenções Salvador (beira praia).

2 de julho

21ª Corrida Dois de Julho

No feriado da Independência da Bahia, dia 2 de julho, a Transalvador irá promover a interdição progressiva do tráfego no Centro da cidade, a partir das 7 horas, para a realização da 21ª Corrida Dois de Julho.