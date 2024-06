LAPINHA

Pré-abertura da programação do Dois de Julho acontece nesta quinta (27)

A prefeitura de Salvador, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM), promove nesta quinta-feira (27), às 14h, no Memorial Pavilhão Dois de Julho (Lapinha - Salvador), um ato simbólico que marca a pré-abertura e o reconhecimento da colaboração entre todos os envolvidos na concretização da programação do Dois de Julho.

Estarão presentes na ocasião o Presidente da FGM, Fernando Guerreiro, os prefeitos das cidades dos Recôncavos, o artista plástico responsável pela decoração do trajeto do Desfile Cívico no dia Dois de Julho, Ray Vianna, e o restaurador responsável pela recuperação dos carros emblemáticos e das figuras do Caboclo e da Cabocla, José Dirson Argolo.