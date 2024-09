INDEPENDÊNCIA

Kleber Rosa e Geraldo Júnior disputam votos da esquerda no Grito dos Excluídos

Um grupo de manifestantes exibiu a faixa "Petistas com Kleber Rosa e Dona Mira", em apoio ao candidato do PSOL. Ele afirmou que o Grito dos Excluídos é um momento de clamor em defesa da democracia, da liberdade e de outros direitos básicos.

"Quando me coloco à disposição do povo de Salvador para governar a cidade, estou pensando em garantir à população uma cidade livre, e uma liberdade que se expresse através da inclusão social, que se expresse em uma vida digna, com paz, e com direito social", afirmou.