Laboratório de drogas é descoberto na Região Metropolitana de Salvador

Estrutura era utilizada para produção e preparação de drogas sintéticas

Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:54

Material apreendido durante ação policial Crédito: Divulgação

Um laboratório utilizado para produção de drogas sintéticas foi descoberto pela Polícia Militar nesta terça-feira (10), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador. Um homem foi preso durante a operação.

De acordo com informações da ocorrência, militares realizavam patrulhamento quando foram informados sobre suspeitos de tráfico de drogas na Rua Orlando Moscoso.

Uma guarnição se deslocou ao local indicado e localizou uma estrutura utilizada para produção e preparação de drogas sintéticas, além de comprimidos já prontos para consumo. Também foram encontrados pedaços de tabletes de maconha prensada.