Laboratório de drogas é descoberto na Região Metropolitana de Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 10 de março de 2026 às 16:54
Um laboratório utilizado para produção de drogas sintéticas foi descoberto pela Polícia Militar nesta terça-feira (10), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador. Um homem foi preso durante a operação.
De acordo com informações da ocorrência, militares realizavam patrulhamento quando foram informados sobre suspeitos de tráfico de drogas na Rua Orlando Moscoso.
Uma guarnição se deslocou ao local indicado e localizou uma estrutura utilizada para produção e preparação de drogas sintéticas, além de comprimidos já prontos para consumo. Também foram encontrados pedaços de tabletes de maconha prensada.
Ainda foram apreendidos diversos materiais utilizados no tráfico de drogas, como moedor, balança de precisão, vários tipos de embalagens plásticas e rádio comunicador. Dois carregadores, ampolas anestésicas, um notebook e um caderno contendo anotações relacionadas ao controle da atividade criminosa foram apreendidos.