Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Laboratório de drogas é descoberto na Região Metropolitana de Salvador

Estrutura era utilizada para produção e preparação de drogas sintéticas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de março de 2026 às 16:54

Material apreendido durante ação policial
Material apreendido durante ação policial Crédito: Divulgação

Um laboratório utilizado para produção de drogas sintéticas foi descoberto pela Polícia Militar nesta terça-feira (10), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, cidade da Região Metropolitana de Salvador. Um homem foi preso durante a operação. 

De acordo com informações da ocorrência, militares realizavam patrulhamento quando foram informados sobre suspeitos de tráfico de drogas na Rua Orlando Moscoso.

Uma guarnição se deslocou ao local indicado e localizou uma estrutura utilizada para produção e preparação de drogas sintéticas, além de comprimidos já prontos para consumo. Também foram encontrados pedaços de tabletes de maconha prensada.

Leia mais

Imagem - Quatro homens morrem e dois são presos durante operação em destino turístico da Bahia

Quatro homens morrem e dois são presos durante operação em destino turístico da Bahia

Imagem - Operação prende quatro pessoas e apreende animais silvestres na Bahia

Operação prende quatro pessoas e apreende animais silvestres na Bahia

Imagem - Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Três são presos em operação de combate a fraudes contra a Caixa e outros bancos na Bahia

Ainda foram apreendidos diversos materiais utilizados no tráfico de drogas, como moedor, balança de precisão, vários tipos de embalagens plásticas e rádio comunicador. Dois carregadores, ampolas anestésicas, um notebook e um caderno contendo anotações relacionadas ao controle da atividade criminosa foram apreendidos. 

Mais recentes

Imagem - SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior

SAC emite de graça nova carteira de identidade para idosos em Salvador e no interior
Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
Imagem - Turistas francesas pagam R$200 em duas pimentas no Mercado Modelo e acionam a Polícia Militar

Turistas francesas pagam R$200 em duas pimentas no Mercado Modelo e acionam a Polícia Militar

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
01

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
03

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes