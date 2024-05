OPORTUNIDADE

Laboratório de roteiro para pessoas LGBTQIAPND+ será realizado em Salvador; inscrições vão até o dia 24 de maio

Com o objetivo de promover a diversidade e representatividade no cenário audiovisual brasileiro, o LabQueer, laboratório de roteiro para produções feitas por pessoas LGBTQIAPND+, será realizado em Salvador entre os dias 14 e 21 de junho. As inscrições são gratuitas e vão de 03 a 24 de maio.