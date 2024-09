DROGAS

Laboratório que produzia maconha 'gourmet' em Ilhéus é fechado pela polícia

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de Ilhéus identificou, em operação conjunta com a Polícia Civil de Unaí/MG e a Polícia Militar da Bahia, nesta quarta-feira (18), um laboratório de produção intensiva de maconha no município de Irecê, na Bahia. O local é o segundo do tipo encontrado em uma semana.