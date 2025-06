SEGURANÇA PÚBLICA

Reconhecimento Facial tem aumento de 142% nas prisões em Salvador e RMS

Foram localizados 532 foragidos localizados no primeiro quadrimestre de 2025.

Nos quatro primeiros meses deste ano, foram registradas 532 prisões, contra os 220 foragidos da Justiça localizados com o auxílio da ferramenta no mesmo período em 2024. >

As câmeras de monitoramento da SSP estão presentes em Salvador e 80 municípios no interior do estado. A tecnologia também é empregada em grandes eventos, a exemplo do Carnaval e outras festas.>