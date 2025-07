PESOU NO BOLSO

Preço da gasolina aumenta em Salvador e chega a R$ 7,21; veja postos onde litro é mais barato

Levantamento foi feito pelo site Preço da Hora

O preço da gasolina está mais caro em alguns postos de Salvador na manhã desta quarta-feira (23). Motoristas registraram o litro por até R$ 6,39 no Stiep. Pelo site Preço da Hora, o litro mais caro sai por R$ 7,21 no Posto Bahia de Todos os Santos, na Avenida da França, no Comércio. >