Lacen confirma caso de meningite bacteriana em Alagoinhas

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) divulgou na noite desta segunda-feira (28) o diagnóstico laboratorial positivo para meningite bacteriana (Neisseria meningitidis) em uma paciente de 24 anos, residente em Alagoinhas, no nordeste da Bahia.



Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a paciente está internada no Hospital Regional Dantas Bião (HRDB) em isolamento. Também foram iniciadas pelas equipes de vigilância epidemiológica do Estado e Município a identificação e profilaxia das pessoas que tiveram contato com a mulher.