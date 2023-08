Ladrão invade escola na Pituba e furta bicicleta de aluna

Um homem invadiu uma escola na Rua Rio Grande do Sul, na Pituba, às 11h desta quarta-feira (30) e furtou uma bicicleta que pertencia a uma aluna. Sem camisa e descalço, ele escalou o muro lateral do colégio, onde fica a entrada destinada a alunos do Ensino Médio, e levou uma das bicicletas estacionadas. Ele carregou o objeto para o lado de fora da unidade e fugiu. A ação foi rápida e não durou nem dois minutos. No momento do crime, os estudantes estavam em aula e não havia ninguém no local.

Procurada, a Polícia Militar disse que não foi acionada. Já o Colégio Nossa Senhora da Luz enviou uma nota assinada pela diretora, Irmã Graça Fonseca. "Infelizmente no dia de hoje tivemos esse incidente do roubo da bicicleta da nossa aluna que está engajada num projeto de iniciação científica e participava de uma ação de educação espacial aqui no colégio. O bairro da Pituba tem passado por um sério problema de segurança e, mesmo tendo reforçado a segurança do nosso colégio recentemente, temos diariamente notícias nesse sentido aqui na região. No momento da realização do boletim de ocorrência presenciamos mais oito pessoas que sofreram do mesmo problema tendo seus pertences, inclusive bicicleta, roubados. Aproveitamos para solicitar que o poder publico possa nos auxiliar para minimizar o problema de segurança do bairro".