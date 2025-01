PERTO DE ITAPARICA

Lancha naufraga na Baía de Todos os Santos e tripulantes de ferry resgatam sobreviventes

A Capitania dos Portos vai instaurar um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 08:09

Uma lancha que trafegava com três pessoas na Baía de Todos os Santos, naufragou na noite dessa quinta-feira, perto da Ilha de Itaparica. Os ocupantes, um tripulante e duas passageiras, entraram em desespero ao ver a embarcação afundar e começaram a movimentar os braços no sentido de atrair a atenção dos passageiros do ferry-boat Ivete Sangalo, que saiu da Ilha em direção a Salvador e passava perto do local. Os passageiros do ferry pararam para acompanhar o resgate das vítimas do acidente marítimo, que foram trazidas para a capital baiana. >

Lancha naufraga na Baía de Todos os Santos e tripulantes de ferry resgatam sobreviventes Crédito: Reprodução

A Internacional Travessias Salvador (ITS), concessionária responsável pelo ferry-boat, informou que o resgate foi realizado pelos tripulantes a bordo do Ferry Ivete Sangalo e que, após o procedimento, que ocorreu minutos após o embarque, a empresa sinalizou a Capitania dos Portos para apuração dos fatos.>

Em nota, a Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informou que tomou conhecimento, por volta das 19h, do naufrágio de uma embarcação, classificada para atividade de esporte e recreio, ocorrido nas proximidades do Terminal de Bom Despacho. "Imediatamente, após tomar conhecimento do fato, uma Equipe de Busca e Salvamento (SAR) foi deslocada para o local visando dar início às buscas", informou.>

Ainda de acordo com a Capitania dos Portos, após ser comunicada do naufrágio, foi realizado contato com a Central de Operações do Sistema Ferry visando solicitar o apoio das embarcações pelos três desaparecidos. "Cabe ainda informar que, fruto da eficiência e cooperação na operação de buscas, as três pessoas foram localizadas e resgatadas, em boas condições de saúde, por volta das 19h20 pela tripulação do Ferry Boat “Ivete Sangalo” que se encontrava em navegação na BTS. Todos usavam o coletes salva-vidas" >