ROUBO SEGUIDO DE MORTE

Latrocínio: vigilante é morto na porta da BYD, em Camaçari

O crime aconteceu por volta das das 21h30, quando um carro se aproximou da portaria da empresa, situada no Polo Industrial do município, e fez sinal de luz para os dois vigilantes que estavam de serviço, Ailton e uma colega. Ao se aproximar do veículo para verificar a situação, ele foi surpreendido por dois homens armados que saíram do matagal e anunciaram o assalto.