Le Biscuit anuncia inauguração de loja no Corredor da Vitória

A Le biscuit, em contato com o Alô Alô Bahia, acaba de anunciar a inauguração de uma loja em Salvador, no próximo dia 25 de julho, no Corredor da Vitória. Após a fusão com CASA&VIDEO em abril desse ano, que resultou na formação do grupo CVLB, a Le biscuit está retomando o seu projeto de expansão. Além do Corretor da Vitória, a empresa irá inaugurar mais 5 lojas na cidade ainda em 2023.



A retomada traz consigo uma grande novidade: o modelo Le biscuit .perto. Esse formato de loja tem conveniência e omnicanalidade como seus grandes pilares. Com aproximadamente 230 m² de área de venda, a Le biscuit.perto conta com os produtos mais vendidos e procurados pelo seu consumidor, além de integrar ao seu portifólio todo sortimento vendido no site, possibilitando que o cliente compre de casa e retire em loja em até 3 horas ou até mesmo que ele compre na loja e receba em sua casa.