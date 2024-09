CONTAMINAÇÃO

Leito com sangue: paciente do Hospital da Bahia corre algum risco? Médica explica

Uma paciente do Hospital da Bahia foi colocada em um leito com o sangue de outra pessoa na última quarta-feira (11). A situação gerou apreensão entre os familiares devido ao risco de infecção e transmissão de doenças. De acordo com uma especialista, o contato com sangue é considerado anti-higiênico, mas a contaminação só ocorre em circunstâncias específicas.

A infectologista Clarissa Cerqueira, do Hospital Cardiopulmonar, informa que o contato com o sangue, em via de regra, não oferece riscos à saúde. No entanto, em caso de feridas abertas, é preciso ter cuidado. "O que mais preocupa a gente é se a pessoa tem alguma lesão de pele aberta, porque a gente tem que se preocupar com doenças que podem ser transmitidas dessa forma, como HIV, hepatite B e hepatite C. Essas doenças, só o contato direto com sangue não é suficiente para transmitir, precisaria ser através de uma pele que a gente chama de contato do sangue com uma pele não íntegra, então o sangue com algum ferimento, alguma lesão de pele, aí sim seria possível", explica.