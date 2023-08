Leitores do Correio têm desconto de 20% em compras do Mercado Livre

Novidade no ar! Os leitores do jornal Correio têm direito a um desconto de 20% em compras do Mercado Livre, feitas acima de R$ 99, limitado a uma compra por CPF. Para garantir a redução no valor final, basta utilizar o cupom Supermercado20 durante as aquisições, entre o dias 10 e 31 de agosto.



Com o Centro de Distribuição (CD) de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, e a utilização de sete aeronaves no transporte de mercadorias, os moradores da capital baiana e da RMS podem receber as entregas no mesmo dia do pedido. Nas outras cidades, os produtos podem chegar entre 1 e dois dias.