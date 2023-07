Leroy Merlin abre 350 vagas de emprego em Salvador

Por Naiana Ribeiro



Prevista para abrir no final deste ano, a primeira loja da Leroy Merlin em Salvador está oferecendo 350 vagas de emprego para equipe de funcionários na capital baiana.



As oportunidades abertas pela gigante do varejo incluem vagas para gestão de loja, vendedores (as) especialistas, projetistas, assessores (as) de venda, atendimento, fiscais, operadores (as) de caixa, operadores (as) em logística, operadores (as) de empilhadeiras, assistentes administrativos e logística, dentre outras.