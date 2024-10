OBRA

Licitação aberta: pista do aeroporto de Barreiras vai ser ampliada

Aumento vai permitir que aviões maiores passem a usar o terminal

Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2024 às 10:58

Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras Crédito: Divulgação

Saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (19) o aviso de licitação para uma obra de ampliação da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Dom Ricardo Weberberger, em Barreiras, no Oeste baiano. A pista vai passar de 1.600 m para 1.950 m por 30 m de largura, possibilitando que aviões com capacidade de aproximadamente 200 passageiros passem a utilizar o aeroporto.

Além disso, o pátio de estacionamento de aeronaves passará de 8.500 m² para 23.900 m². O investimento previsto para a execução dos serviços é de R$ 45 milhões com recursos do Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A abertura dos envelopes está prevista para o dia 17 de dezembro.

“O Aeroporto de Barreiras é o único da região a operar com voos da aviação geral e regular. Além de Barreiras, atende aos municípios de Ibotirama, Barra, São Desidério, Catolândia e outros do oeste baiano. Para o aeroporto, também já estamos com o processo licitatório em andamento para a construção de um novo terminal de passageiros, que terá uma área de 2.200 m²”, diz Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura do Estado.

Terminal de Passageiros

O terminal de passageiros, que também está em processo licitatório, será construído em uma nova área patrimonial com 2.200 m², aproximadamente quatro vezes maior em relação ao tamanho do atual que é de 600 m². O espaço terá capacidade de receber até 300 passageiros por hora em horário de pico.

A área de embarque terá 272,9 m² e de desembarque terá 222,4 m². Também haverá o aumento do número da oferta de vagas para veículos.

O investimento do Governo do Estado está estimado em R$ 25 milhões. A próxima etapa da licitação será a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas em 01 de novembro de 2024.