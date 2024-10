TRÁFICO DE DROGAS

Líder de facção na Bahia é preso no RJ

O criminoso foi capturado durante a Operação Êxodo, realizada no Complexo de Israel, na capital carioca

Um líder de facção foi preso nesta quinta-feira (10) em uma operação conjunta das forças de segurança da Bahia e do Rio de Janeiro. O criminoso foi capturado durante a Operação Êxodo, realizada no Complexo de Israel, na capital carioca.

O traficante, que possuía mandados de prisão, estava envolvido no tráfico de drogas e armas, além de ordenar homicídios de rivais, roubos e aliciar menores, com atuação no bairro de Mata Escura, em Salvador. Após fugir para o Rio de Janeiro, ele foi localizado e preso. Outros sete criminosos também foram detidos durante a operação.