Líder de facção que atua na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Uma ação integrada entre a Secretaria da Segurança Pública da Bahia e a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira (2), o líder de uma organização criminosa. O traficante foi encontrado escondido em um imóvel no bairro de Curicica, na tarde de hoje. A SSP não divulgou o nome do suspeito, ou a facção a qual ele pertence.



O criminoso é apontado como chefe de uma facção que atua na cidade de Ilhéus, no Sul da Bahia. Ele era procurado desde 2018, quando saiu do Conjunto Penal de Jequié por conta de um indulto temporário e não voltou mais.