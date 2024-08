OPERAÇÃO

Líder de grupo criminoso é alvo de mandado, e policiais acham droga escondida em cela na Bahia

Ele já pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro e agora vai responder por tráfico

Da Redação

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 14:38

Drogas foram encontradas após busca na cela Crédito: Divulgação

Um homem de 31 anos que cumpre pena por roubo e extorsão mediante sequestro no Conjunto Penal de Conquista, no sudoeste baiano, foi alvo de um mandado de busca e apreensão e acabou levando um flagrante por tráfico de drogas quando os investigadores encontraram maconha na cela. Ele é apontado como um dos líderes de um grupo criminoso envolvido com narcotráfico e homicídios em Vitória da Conquista.

Os investigadores cumpriram um mandado de busca expedido pela Justiça na cela onde o acusado estava detido. Na cela, eles fizeram uma busca e encontraram um buraco embaixo da cama de alvenaria, onde encontraram porções de maconha, embaladas para o tráfico, e dois celulares que o detento usava para se comunicar com membros do grupo criminoso que estão soltos.

O homem tem antecedentes também no estado do Espírito Santo. Ele foi levado para a 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Vitória da Conquista), onde foi ouvido. Lá, confessou ser dono das drogas encontradas na cela e passou pelos exames legais para cumprimento do novo mandado de prisão preventiva.