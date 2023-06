Líder de organização criminosa que atua na Bahia e em dois estados é preso

Um criminoso fundador de uma organização criminosa, com atuação na região Norte da Bahia e também nos estados de Pernambuco e de Sergipe foi preso na manhã desta terça-feira (20). Armas, munições e drogas foram apreendidas em imóveis utilizados pela facção, durante a Operação Astreia .

Em imóveis utilizados por integrantes da organização criminosa, nas cidades de Juazeiro e Petrolina, as forças federal e estadual localizaram, até o momento, arma, drogas e munições de diversos calibres.

Mais de 70 Policiais Federais, com a participação dos Grupos de Pronta Intervenção-GPI das Superintendências Regionais da PF na Bahia e Sergipe, cumprem nove mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão na Bahia, Pernambuco e Sergipe. A Justiça determinou também o sequestro de bens e bloqueio de oito investigados.

Segundo a PF, as investigações revelaram conexão do grupo criminoso investigado com uma série de delitos, dentre eles, tráfico de drogas, armas e homicídios, aumentando significativamente a violência local.