POLÍTICA

Líder do MBL na Bahia diz ter sido proibido de entrar na Alba e reclama: 'a gente vive numa ditadura velada'

Sandro Filho disse ser vítima de uma perseguição orquestrada pelos parlamentares ligados à base do governo Jerônimo Rodrigues

O líder do MBL na Bahia, Sandro Filho, afirmou nesta terça-feira (7) ter sido proibido de entrar na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para participar de uma audiência pública para debater o programa 'Bahia Pela Paz', apresentado pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Sandro Filho disse ser vítima de uma perseguição orquestrada pelos parlamentares ligados à base do governo, sobretudo, o deputado estadual Matheus Ferreira (MDB), filho do vice-governador Geraldo Júnior (MDB). Segundo ele, essa é uma represália a vídeos que ele tem publicado questionando os políticos por seus votos e decisões.

“Quando eu entrei (na Alba), vieram vários seguranças, vários policiais, o coronel, que toma conta da segurança da Assembleia, e já foram me conduzindo diretamente para o gabinete de segurança interna. Me trataram de maneira super respeitosa, mas não me explicaram nada”, explicou Sandro Filho.