Líder do tráfico no sul e sudoeste da Bahia é preso

Um homem apontado como um dos líderes de um grupo criminoso responsável por tráfico de drogas, roubo e homicídios na região Sul e Sudoeste do estado foi preso nesta quarta-feira (16), em uma casa de praia em Serra Grande, próximo a Ilhéus, no sul da Bahia.



Na Bahia, ele atuava, principalmente, nos municípios de Iguaí, Ibicuí e Nova Canaã. Ele é apontado como grande fornecedor de armas de fogo ilegais e drogas, além de ser o mandante de vários homicídios na região relacionados à disputa do tráfico entre dois grupos criminosos que atuam nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.