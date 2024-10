ORDENS NO PRESÍDIO

Lideranças de facções comandam execuções de dentro do Conjunto Penal no sul da Bahia

Operação do Ministério Público busca desarticular esquema

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 12:57

Agentes realizam operação para desintegrar grupos Crédito: Divulgação / MP-BA

Uma operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (8) no Conjunto Penal de Valença, no sul da Bahia, para desarticular lideranças de facções criminosas que comandavam, de dentro do estabelecimento, a execução de ações criminosas no município e região. Os crimes têm características de violentos, letais e intencionais.

A operação ‘Autarcia’ foi realizada em conjunto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Segundo o MP, integrantes de cinco facções atuam no Conjunto e a operação resulta do trabalho estratégico das instituições do Estado para combater o crime organizado e diminuir a criminalidade, em especial os crimes contra a vida.

‘Autarcia’, autarquia em grego, faz referência a uma comunidade com autocomando que, no caso, deve ser combatido em favor do controle do Estado.