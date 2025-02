TRANSPORTE PÚBLICO

Linhas de ônibus de Salvador são reativadas; veja quais

Elas estavam suspensa por conta de integração com o metrô, entre outros motivos

Entre as linhas retomadas está a 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, que voltou a operar na segunda-feira (3) com 12 horários diários. Também foi parcialmente retomada a linha 1645 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Pituba, substituída pela ampliação da linha 1674-01 – Alto de Santa Terezinha/Rio Sena x Estação BRT Hiper, facilitando o acesso direto à Pituba.>

Além disso, as linhas 1206 – Tancredo Neves x Lapa (via Ogunjá) e 1214 – Engomadeira x Terminal Acesso Norte/Lapa (via Baixa dos Sapateiros) voltaram a operar com 61 viagens diárias em dias úteis e 32 aos sábados, sem funcionamento aos domingos e feriados.>

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, explicou que a reativação das linhas é embasada em estudos que utilizam dados móveis para entender os deslocamentos da população e tomar decisões responsáveis. “Nossa equipe de planejamento está debruçada realizando estudos sobre a reativação de linhas. Foi contratado um sistema que identifica os deslocamentos das pessoas através de dados móveis em dispositivos. Isso está servindo como base para entender as atuais lógicas de deslocamento e, junto com as demais análises que são feitas por nossos técnicos, tomamos as devidas decisões sobre o assunto. Tudo será feito de forma técnica e com muita responsabilidade”, afirmou o novo titular da pasta. >