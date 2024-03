12 LINHAS

Linhas de ônibus em Paripe terão itinerário modificado a partir desta quinta-feira (28)

Ao todo, serão afetadas 12 linhas

Publicado em 27 de março de 2024 às 23:32

As linhas de ônibus que trafegam nas ruas Almirante Tamandaré e Doutor Eduardo Dotto, em Paripe, terão seu itinerário modificado a partir desta quinta-feira (28). As mudanças são temporárias, para permitir a realização das obras de requalificação no local. Veja o que muda:

Sentido único

O tráfego de veículos na rua Almirante Tamandaré terá sentido único, a entre a Avenida Afrânio Peixoto até a Almirante Mourão de Sá, não sendo permitida a circulação no sentido contrário. Com isso, as linhas que trafegam no sentido Centro e Terminal terão seu itinerário modificado.

As linhas provenientes da BA528 deverão acessar a Rua Almirante Mourão de Sá, Avenida Afrânio Peixoto, Rua Almirante Tamandaré, Rua Almirante Mourão de Sá, e rotatória do supermercado Assaí (antiga Telebahia), voltando ao seu itinerário normal.

Ao todo, serão afetadas nove linhas sentido Centro, sendo elas 1533 – Fazendas Coutos x Lapa, 1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra, 1604 – Base Naval/Escola de Menor x Lapa, 1606 – Paripe x Baixa dos Sapateiros/Barroquinha | 1612 – Paripe x Rodoviária, 1638 – Fazenda Coutos x Ribeira, L108 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Baixa do Fiscal, L110 – Baixa do Fiscal x Alto de Coutos, L111 – Baixa do Fiscal x Brasilgás, e L117 – Paripe x Narandiba. Ja no sentido Terminal, serão afetadas as linhas 1671 – Paripe x Iguatemi, 1708 – Terminal Águas Claras x Lagoa da Paixão/Tubarão, e L101 – Base Naval x Baixa do Fiscal.

Interdição total

No domingo (31), a Rua Doutor Eduardo Dotto, entre a Praça João Martins com o cruzamento da Rua Doutor Eduardo Dotto e a Avenida São Luís, será totalmente interditada para o tráfego.

A interdição irá afetar as linhas com base operacional nos Terminais da Cocisa e de Tubarão. Com isso, as linhas com destino ao Centro deverão acessar a Rua Doutor Eduardo Dotto, Rua Pajussara de Paripe, Avenida Carioca de Paripe, Rua da Estação, retornando à Rua Eduardo Dotto, de onde retornam ao seu itinerário normal. Já as linhas com destino aos terminais da Cocisa e Tubarão devem acessar a Rua Eduardo Dotto, Avenida São Luís, Rua Ruy Barbosa, Rua João Martins, e q Rua Iriguaçu, seguindo daí seu itinerário normal.