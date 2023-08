Linhas de ônibus que rodam no Subúrbio sofrem alteração a partir deste sábado (5)

As linhas de ônibus 1647 e 1648, que circulam pelos bairros do Alto do Cabrito e Boa Vista do Lobato, na região do Subúrbio, sofrerão alterações a partir deste sábado (5).



A linha 1647 – Estação Pirajá x Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato dará atendimento exclusivo para cada uma das localidades até as 8h. Os acessos serão feitos pelas linhas "filhas". De acordo com informações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a medida foi adotada para atender a pedidos das comunidades.