2024.1

Lista de candidatos classificados na segunda chamada do Sisu foi divulgada pela UFBA

O edital de matrícula entrou no site da universidade na segunda-feira (25)

A lista de candidatos classificados na segunda chamada no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2024 foi divulgado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) nesta quarta-feira (27). Veja aqui .

Os cursos com ocupação de vagas acima de 85%, não integraram a segunda chamada. São eles: Administração, Administração Pública e Gestão Social (Noturno), Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção (Camaçari), Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fonoaudiologia, Letras - Língua Estrangeira Moderna ou Clássica, Letras Vernáculas, Letras Vernáculas com Língua Estrangeira Moderna, Medicina, Química, Terapia Ocupacional e Zootecnia.

As pessoas selecionadas, sem exceção, deverão efetuar o envio online de todos os documentos exigidos no edital, através do site e anexar a documentação para análise para garantir a ocupação da vaga, campi Salvador, Camaçari ou Vitória da Conquista.