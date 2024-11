CONFIRA

Lista de criminosos mais procurados da Bahia é atualizada com cinco novos nomes

Foragidos incluem envolvido em chacina de ciganos, fugitivos da cadeia e líder de facção que comanda tribunal do crime

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2024 às 17:31

Mais procurados Crédito: Divulgação

Cinco novos nomes foram incluídos na lista dos criminosos mais procurados da Bahia, o Baralho do Crime, organizado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os foragidos estão ligados a facções envolvidas em homicídios, tráfico e tortura, entre outros crimes.

Veja as inclusões abaixo.

OITO DE ESPADAS

Diego Barreto da Silva, o Diego Cigano Crédito: Divulgação

Diego Barreto da Silva, mais conhecido como “Diego Cigano”, participou da chacina de quatro ciganos em Feira de Santana, em agosto do ano passado. Também é acusado pela morte do cigano Iomar Barreto Cabral, em outubro do ano passado, em Rafael Jameiro. Três dias depois, segundo a polícia, ele ordenou a chacina de outros seis familiares de Iomar, na cidade de Jequié.Todos os crimes seriam motivados por vingança.

Na propridade de Diego Cigano, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm. Perícias confirmaram que eram as mesmas armas usadas na prática dos crimes.

NOVE DE ESPADAS E DEZ DE ESPADAS

Leandro Salvador Melo, o Dodô Crédito: Divulgação

Leandro Salvador Melo, o Dodô, e Gilmar Souza da Silva, o Vaqueiro, estavam presos no Conjunto Penal de Paulo Afonso, mas fugiram juntos em junho de 2023. Eles estavam presos por vários homicídios cometidos na cidade.

De dentro da cadeia, Gilmar era líder da rede de tráfico de drogas no bairro BTN e ordenava a morte de pessoas que tinham alguma dívida com ele ou que lhe causassem algum ‘prejuízo’ no seu "negócio".

Gilmar Souza da Silva, o Vaqueiro Crédito: Divulgação

VALETE DE COPAS

Fábio Maciel da Silva, conhecido como ”Galo” ou “Galo Preto” Crédito: Divulgação

Fábio Maciel da Silva, conhecido como ”Galo” ou “Galo Preto”, é apontado como líder de uma facção que age nos bairros de Tancredo Neves, Engomadeira e Estrada das Barreiras, em Salvador. Ele tem mandado em aberto por homicídio, informou a SSP.

VALETE DE OUROS

Jeovane de Almeida Oliveira, conhecido como “One”, “Pai”, “Paizão” e “Homi” Crédito: Divulgação

Jeovane de Almeida Oliveira, conhecido como “One”, “Pai”, “Paizão” e “Homi”, é chefe de uma facção em Barra do Choça, no interior da Bahia.

Segundo a SSP, ele tem uma trajetória de crimes violentos e tem 12 mandados de prisão em aberto por homicídio, ocultação de cadáveres, tráfico de drogas, tortura e mais. Comparsas dele já executaram várias pessoas em "tribunais do crime" em Barra do Choça.

Além disso, o traficante tem costume de ameaçar membros do Judiciário baiano.