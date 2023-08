Livro sobre Santa Dulce será lançado neste sábado (12) no Vitória Boulevard

O dia 13 de agosto é a data litúrgica da primeira santa brasileira. Crédito: divulgação

Com uma saúde fragilizada, decorrente sobretudo de problemas respiratórios, a Santa Dulce dos Pobres passou por diversas internações, ficando, muitas vezes, entre a vida e a morte. Grande parte desse sofrimento foi acompanhando pelo médico pneumologista Almério Machado que transformou essa história no livro "O Médico e a Santa", que será lançado no sábado (12), a partir das 15h, no espaço de Convivência do Vitória Boulevard, 1º Piso, no Corredor da Vitória.

Capa do Livro 'O Médico e a Santa'. Crédito: Divulgação

A obra de 134 páginas, da editora baiana Fábrica das Letras, narra as vivências do médico com a religiosa. A edição de texto é da filha caçula de Dr. Almério, a jornalista Jacqueline Moreno, e a ilustração de capa é do segundo filho, o médico Almério Machado Jr.

O livro custa R$ 65 e poderá ser adquirido durante o lançamento, que faz parte da programação da Festa de Santa Dulce dos Pobres, que acontece nos primeiros treze dias de agosto. Toda a renda com a venda do livro será integralmente revertida para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), conforme desejava o Dr. Almério Machado, falecido em 17 de julho de 2022.

