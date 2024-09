LOTERIA

Lotofácil de Independência sorteia prêmio de R$ 200 milhões; veja

O motivo da mudança é o feriado de 7 de setembro, no último sábado

A Lotofácil da Independência 2024 vai ser sorteada nesta segunda (9) em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). O motivo da mudança é o feriado de 7 de setembro, no último sábado.

No caso da Mega Semana da Sorte, os sorteios da Mega-Sena foram realizados em 21, 23 e 26 de agosto de 2024, o que interferiu na realização de outros sorteios, como os da Lotofácil.

Já no mês de setembro, o concurso Lotofácil da Independência ocorre todo ano. Contudo, por ser uma edição especial, o prêmio não irá acumular assim como os outros.

Caso ninguém acerte todas as dezenas, o montante será dividido entre quem acertar 14. Caso o maior número de acertos seja 13, o prêmio será destinado a quem acertar esta quantidade, e assim sucessivamente. Com informações do Jornal O Povo.