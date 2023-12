Luís Eduardo Magalhães passou a ter o 5° maior PIB da Bahia

Luís Eduardo Magalhães. Crédito: Divulgação

Entre 2020 e 2021, Luís Eduardo Magalhães ultrapassou Vitória da Conquista e ocupou o posto de 5º maior PIB da Bahia, com R$ 8,820 bilhões. A 'Suíça baiana', como é conhecida a cidade do sudoeste do estado, ficou na 6ª posição pela primeira desde 2010, com R$ 8,208 bilhões. Os dados são do último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (15).



O agronegócio é o setor responsável pelo crescimento econômico de Luís Eduardo Magalhães, município conhecido como a capital baiana do agro. Isso é o que aponta o coordenador de contas regionais e finanças públicas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA), João Carlos Caetano.

As atividades de apoio ao setor agrícola também é pontuado pela supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros. "A cidade tem crescido principalmente por causa das atividades agrícolas, que acabam sendo refletidas no fomento de outras atividades relacionadas ao serviço de apoio, como circulação e exportação de mercadorias", pontua.

O município de Candeias também ganhou uma nova posição no ranking, ultrapassando Simões Filho, e se tornando o 9º maior PIB do estado, com R$ 6,819 bilhões. A cidade vizinha caiu para a 10ª posição, com R$ 6,334 bilhões.

De acordo com o coordenador de Contas Regionais e Finanças Públicas da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI-BA), João Paulo Caetano, as duas Candeias e Simões Filho se destacam com a indústria química e de alguns segmentos de minerais. O desempenho do primeiro município foi melhor em 2021.

"Essa ultrapassagem tem relação com o favorecimento das questões conjunturais, envolvendo preço, que beneficiou as indústrias localizadas em Candeias", afirma.

As prefeituras das cidades foram procuradas, por meio da assessoria de comunicação, mas não havia respostas até o fechamento desta matéria.